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Специалист Мустафина рассказала, как спастись от жары на даче

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Ангелина Шурпина
Специалист Виктория Мустафина в беседе с RT рассказала, как спасаться от жары на даче.
Специалист Мустафина рассказала, как спастись от жары на даче
  • РИА Новости

По словам эксперта «ВсеИнструменты.ру», для эффективного теплообмена потребуется хороший утеплитель: «С ним дом будет защищён от жары летом и от холода зимой».

«Вентиляция с помощью приточно-вытяжной установки поможет распределить свежий воздух по дому, а пластиковые окна с низкоэмиссионным стеклопакетом способны отражать солнечные лучи. Занавески также позволяют сохранить в доме прохладу — помещение будет медленнее нагреваться. Можно использовать плотные или светоотражающие шторы», — рассказала она.

Собеседница RT отметила, что лёд перед вентилятором поможет эффективнее разносить прохладный воздух по комнате.

«Ёмкости с холодной водой снижают температуру воздуха. Можно разложить по дому бутылки с замороженной водой, а мокрая наволочка на оконных проёмах сделает воздух холоднее на несколько градусов», — объяснила Мустафина.

Она также напомнила, что вода, например из пульверизатора, поможет быстро охладиться.  

«Нельзя упускать из виду и технологичные способы борьбы с жарой — климатическое оборудование. В дачном домике часто устанавливают кондиционер, лучше выбирать напольный, который можно перемещать. Если хочется сэкономить, то от жары хорошо спасает и вентилятор», — добавила эксперт.

Ещё одним способом спастись от жары она назвала увлажнитель воздуха.

«Он помогает сохранить оптимальный уровень влажности в помещении. Также часто используют туманообразующие системы, которые охлаждают участок вокруг дома», — заключила Мустафина.

Ранее аналитики выяснили, что за год доля желающих проводить отпуск на даче россиян снизилась до 42%.

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