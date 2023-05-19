Опрос: за год число желающих проводить отпуск на даче россиян снизилось до 42%

Аналитики провели опрос и выяснили, есть ли у россиян планы провести летний отпуск на даче и чем они будут там заниматься. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, за дачный отдых проголосовали 42% опрошенных, при этом годом ранее таких было 80%.

Отмечается, что большинство из тех, кто будет этим летом отдыхать на даче (60%), выбрали этот вариант, потому что любят проводить время на участке.

Ещё для 11% россиян это традиция, говорится в исследовании интернет-магазина товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Столько же опрошенных (11%) никуда не поедут, потому что нужные им направления для туризма недоступны. Почти каждый десятый участник опроса (9%) таким образом экономит на поездках, выяснили аналитики.

Самыми популярными занятиями в период отпуска на даче, по мнению опрошенных россиян, стали стройка и ремонт дачного домика (45%), встречи с друзьями (40%), обустройство зоны отдыха (19%), а также игры с детьми и время с семьёй (19%).

При этом ещё 18% участников опроса будут обрабатывать участок, 11% ничего не будут делать, только отдыхать, а столько же (11%) займутся своим хобби, подчёркивается в опросе.

Особенно нравятся россиянам в отдыхе на даче посиделки с соседями и друзьями (56%), купание в ближайшем водоёме (24%), много полезной еды со своего огорода (22%), а также занятия спортом на свежем воздухе (12%). Ещё 14% отметили, что лучший отдых — это труд на своём участке.

Всего в исследовании приняли участие более 1,5 тыс. жителей всех регионов России.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как пожарить шашлык на дачном участке с соблюдением требований закона.