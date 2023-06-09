В Москве одними из самых высокооплачиваемых вакансий июня стали помощники по хозяйству

Сервис «Работа.ру» провёл исследование, чтобы выяснить, каким специалистам в столице предлагают самые высокие зарплаты в июне.

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий — технический архитектор для EDGE computing с зарплатой 375 тыс. рублей. Об этом пишет «Москва 24».

Также в столице ищут супружескую пару для помощи по хозяйству. Им готовы предложить оплату в размере 300 тыс. рублей в месяц.

Детский стоматолог в городе может получать от 200 тыс. рублей, а специалист по информационной безопасности — 170 тыс. рублей и выше.

Ранее НСН сообщала, что служба занятости населения Москвы подписала партнёрские соглашения с четырьмя крупными компаниями из разных сфер бизнеса в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства.