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В Москве одними из самых высокооплачиваемых вакансий июня стали помощники по хозяйству

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование, чтобы выяснить, каким специалистам в столице предлагают самые высокие зарплаты в июне.
В Москве одними из самых высокооплачиваемых вакансий июня стали помощники по хозяйству
  • РИА Новости

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий — технический архитектор для EDGE computing с зарплатой 375 тыс. рублей. Об этом пишет «Москва 24».

Также в столице ищут супружескую пару для помощи по хозяйству. Им готовы предложить оплату в размере 300 тыс. рублей в месяц.

Детский стоматолог в городе может получать от 200 тыс. рублей, а специалист по информационной безопасности — 170 тыс. рублей и выше. 

Ранее НСН сообщала, что служба занятости населения Москвы подписала партнёрские соглашения с четырьмя крупными компаниями из разных сфер бизнеса в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства.

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