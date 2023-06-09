Тело погибшей женщины обнаружено в зоне затопления в Херсонской области

В зоне затопления в Херсонской области после прорыва плотины на Каховской ГЭС нашли тело женщины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — сказано в заявлении.

Отмечается, что она стала восьмой погибшей.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли 1534 человека в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.

Всего эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ущерб от разрушений жилого фонда в связи с затоплением территорий в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции может превысить 1,5 млрд рублей.

По его словам, расчёт объёмов ущерба будет возможен только после полного схода воды.