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Тело погибшей женщины обнаружено в зоне затопления в Херсонской области

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В зоне затопления в Херсонской области после прорыва плотины на Каховской ГЭС нашли тело женщины.
Тело погибшей женщины обнаружено в зоне затопления в Херсонской области
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — сказано в заявлении.

Отмечается, что она стала восьмой погибшей.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли 1534 человека в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.

Всего эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ущерб от разрушений жилого фонда в связи с затоплением территорий в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции может превысить 1,5 млрд рублей.

По его словам, расчёт объёмов ущерба будет возможен только после полного схода воды.

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