Тело погибшей женщины обнаружено в зоне затопления в Херсонской области
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — сказано в заявлении.
Отмечается, что она стала восьмой погибшей.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли 1534 человека в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.
Всего эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ущерб от разрушений жилого фонда в связи с затоплением территорий в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции может превысить 1,5 млрд рублей.
По его словам, расчёт объёмов ущерба будет возможен только после полного схода воды.