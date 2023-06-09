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Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации

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Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ к примерно 206 тыс. ресурсов с фейками о СВО, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным акциям.
Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«С 24 февраля — это примерно 206 тыс. страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооружённых сил России, и в этом количестве ещё есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — цитирует его РИА Новости.

Субботин отметил, что сайты заблокированы, материалы удалены из соцсетей. 

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation Inc., который через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры России заблокировать доступ к ряду публикаций.

20 февраля председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России возбудил более 150 дел о дискредитации вооружённых сил.

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