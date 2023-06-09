Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.
«С 24 февраля — это примерно 206 тыс. страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооружённых сил России, и в этом количестве ещё есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — цитирует его РИА Новости.
Субботин отметил, что сайты заблокированы, материалы удалены из соцсетей.
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation Inc., который через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры России заблокировать доступ к ряду публикаций.
20 февраля председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России возбудил более 150 дел о дискредитации вооружённых сил.