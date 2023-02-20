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Бастрыкин: СК России возбудил более 150 дел о фейках про армию

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Следственный комитет России возбудил более 150 дел о дискредитации вооружённых сил, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин: СК России возбудил более 150 дел о фейках про армию
  • РИА Новости

«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц», — цитирует ТАСС Бастрыкина.

Отмечается, что 53 уголовных дела переданы в суд, вынесено 16 приговоров.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую* к 9 годам колонии за распространение фейков о российской армии.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

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