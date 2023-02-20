Бастрыкин: СК России возбудил более 150 дел о фейках про армию

Следственный комитет России возбудил более 150 дел о дискредитации вооружённых сил, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

РИА Новости

«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц», — цитирует ТАСС Бастрыкина. Отмечается, что 53 уголовных дела переданы в суд, вынесено 16 приговоров. Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую* к 9 годам колонии за распространение фейков о российской армии. * Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.