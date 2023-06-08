Гладков: при обстреле ВСУ Грайворонского округа повреждена производственная база
- РИА Новости
Об этом Гладков написал в Telegram.
«Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания», — говорится в сообщении.
Кроме того, осколки снарядов повредили газовую трубу, добавил губернатор.
Пострадавших в результате атаки нет.
Ранее стало известно, что пастух получил ранения в результате падения украинского дрона-камикадзе в приграничном селе Вязовое Белгородской области.