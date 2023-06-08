Гладков: при обстреле ВСУ Грайворонского округа повреждена производственная база

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Вооружёнными силами Украины села Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе повреждения получила производственная база.

Об этом Гладков написал в Telegram.

«Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания», — говорится в сообщении.

Кроме того, осколки снарядов повредили газовую трубу, добавил губернатор.

Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее стало известно, что пастух получил ранения в результате падения украинского дрона-камикадзе в приграничном селе Вязовое Белгородской области.