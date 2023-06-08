Пастух пострадал в результате падения дрона ВСУ в приграничном селе Белгородской области

Пастух получил ранения в результате падения украинского дрона-камикадзе в приграничном селе Вязовое в Белгородской области.

Инцидент произошёл в Краснояружском районе региона.

«Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказана», — написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Староселье атаке БПЛА подвергся инфраструктурный объект связи, пострадавших нет.