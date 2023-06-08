Роспотребнадзор: более 70 тысяч литров напитка «Мистер Сидр» изъято из оборота в России
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«Специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр», произведённого на территории Самарской области», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
По последним данным, в России 97 человек отравились суррогатным сидром, из них 31 человек скончался. Об этом сообщает российский Минздрав.
Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин высказался в эфире радио «Комсомольская правда» об идее возобновить проверки производителей пива и сидра.