Роспотребнадзор: более 70 тысяч литров напитка «Мистер Сидр» изъято из оборота в России

Более 70 тыс. литров напитка «Мистер Сидр» изъято в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр», произведённого на территории Самарской области», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По последним данным, в России 97 человек отравились суррогатным сидром, из них 31 человек скончался. Об этом сообщает российский Минздрав.

Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин высказался в эфире радио «Комсомольская правда» об идее возобновить проверки производителей пива и сидра.