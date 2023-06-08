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Минздрав: в России 31 человек скончался от отравления суррогатным сидром

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В России 97 человек отравились суррогатным сидром, из них 31 человек скончался, сообщает российский Минздрав.
Минздрав: в России 31 человек скончался от отравления суррогатным сидром
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Зафиксирован 31 летальных исход.

Ведомство ведёт мониторинг состояния пострадавших.

Ранее сообщалось, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тыс. литров напитка «Мистер Сидр».

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