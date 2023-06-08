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Число скончавшихся из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21

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Число скончавшихся из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21.
Число скончавшихся из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
  • РИА Новости

Об этом информирует Минздрав региона.

Число госпитализированных в Ульяновской области в настоящее время составляет 44.

Ранее сообщалось, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тыс. литров напитка «Мистер Сидр».

7 июня Минздрав проинформировал, что общее число пострадавших от отравления суррогатным сидром в ряде субъектов России составляет 96, зафиксировано 30 летальных исходов.

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