Врач Латыпова предупредила, что самостоятельный маникюр может вызвать стафилококк

Самостоятельный непрофессиональный маникюр может вызвать стафилококк.

Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач — дерматолог-миколог, подолог «СМ-Косметология» Ольга Латыпова.

По её словам, обычно женщины уделяют особое внимание кутикуле, однако это самое уязвимое место на ногтевой пластине, поскольку там находится чувствительная зона «матрикс», отвечающая за рост ногтей.

Так, если делать маникюр неправильно, этот участок можно серьёзно повредить.

Кроме того, по словам специалиста, не следует самостоятельно снимать гель-лак, так как микротравмы в результате порезов становятся «входными воротами инфекции», например, для золотистого стафилококка или грибков.