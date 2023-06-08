Психолог Солис рассказала, как уговорить ребёнка на поездку к родственникам

Психолог Юлия Солис рассказала, как уговорить ребёнка на поездку к родственникам.

Об этом пишет Life.ru.

Солис отметила, что ребёнку можно рассказать о преимуществах поездки к родственникам, таких как возможность провести время с семьёй, на природе, научиться новым вещам.

По её словам, с ребёнком также можно прийти к компромиссу, что какое-то время он проведёт у родственников, а какое-то — с друзьями.

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