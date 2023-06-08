Психолог Бояринцева: детей лучше отдавать в школу с семи лет
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что принимать решение о раннем поступлении нужно взвешенно, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка.
Как считает Бояринцева, готовность к учёбе можно определить с помощью диагностики, которую проводят в детском саду или в психолого-педагогическом консультационном центре.
Также эксперт напомнила о так называемом Филиппинском тесте, который показывают, прошёл ли ребёнок так называемый «полуростовой скачок».
Ранее семейный психолог Светлана Смирнова дала советы в беседе с ФАН по выбору детского лагеря для ребёнка.