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Психолог Бояринцева: детей лучше отдавать в школу с семи лет

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Кандидат педагогических наук, психолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Анна Бояринцева выразила мнение, что детей лучше отдавать в школу с семилетнего возраста.
Психолог Бояринцева: детей лучше отдавать в школу с семи лет
  • Gettyimages.ru
  • © dolgachov

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что принимать решение о раннем поступлении нужно взвешенно, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка.

Как считает Бояринцева, готовность к учёбе можно определить с помощью диагностики, которую проводят в детском саду или в психолого-педагогическом консультационном центре.

Также эксперт напомнила о так называемом Филиппинском тесте, который показывают, прошёл ли ребёнок так называемый «полуростовой скачок».

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова дала советы в беседе с ФАН по выбору детского лагеря для ребёнка.

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