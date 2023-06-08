Семьи погибших в СВО добровольцев будут получать удостоверение, подтверждающее льготы
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В заявлении сказано, что семьи добровольцев, погибших при выполнении задач СВО, смогут получать удостоверения единого образца, которые подтверждают их статус и право на полагающиеся по закону льготы и выплаты.
Выдавать документ будут военкоматы регионов России по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства.
Для его получения родственнику необходимо будет подать заявление.
В марте уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса детям, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине.
В апреле президент одобрил закон об упрощении процедуры признания военных пропавшими без вести и погибшими в зоне специальной военной операции.