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Терапевт Чернышова: неочищенный кондиционер может привести к развитию пневмонии

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что если долго не чистить кондиционер, то в нём могут размножаться бактерии, способные вызвать развитие пневмонии.
Терапевт Чернышова: неочищенный кондиционер может привести к развитию пневмонии
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт также отметила, что даже чистая система охлаждения воздуха может навредить здоровью. В частности, нежелательно допускать резкий перепад температуры между помещениями и улицей.

«Если разница в температуре на улице и в кондиционированном помещении больше пяти градусов, можно простудиться», — предупредила Чернышова.

Также не стоит сидеть прямо под кондиционером.

«Поток воздуха не должен ощущаться. Если мы ставим кондиционер в спальне, то так, чтобы он не дул на кровать. В офисе мы не должны сидеть там, где чувствуется поток воздуха», — пояснила врач.

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