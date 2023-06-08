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Онищенко: День России и День медработника связывает общая цель — сохранение государства

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Академик РАН, врач-эпидемиолог, политик Геннадий Онищенко заявил, что День России и День медработника связывает общая цель — сохранение государства.
Онищенко: День России и День медработника связывает общая цель — сохранение государства
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

В своей колонке для ФАН он поздравил россиян с этими праздниками. 

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днём России и профессиональным праздником Днём медицинского работника, которые связаны между собой общей целью — сохранение нашего государства, имеющего более чем тысячелетнюю историю», — написал Онищенко.

По его словам, страна связывает с медиками надежды, что российское здравоохранение сохранит заслуженное достоинство, цивилизованность и благополучие.

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