Онищенко: День России и День медработника связывает общая цель — сохранение государства

Академик РАН, врач-эпидемиолог, политик Геннадий Онищенко заявил, что День России и День медработника связывает общая цель — сохранение государства.

В своей колонке для ФАН он поздравил россиян с этими праздниками.

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днём России и профессиональным праздником Днём медицинского работника, которые связаны между собой общей целью — сохранение нашего государства, имеющего более чем тысячелетнюю историю», — написал Онищенко.

По его словам, страна связывает с медиками надежды, что российское здравоохранение сохранит заслуженное достоинство, цивилизованность и благополучие.