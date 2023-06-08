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Минпромторг разработал проект по передаче «Алмаз-Антею» бывшего завода Toyota

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Минпромторг разработал проект постановления правительства о продаже 100-процентной доли подведомственного ФГУП «НАМИ» в ООО «Шушары-авто», которое владеет активами бывшего российского автозавода японской Toyota.

Как пишет Интерфакс, срок общественного обсуждения проекта ограничен 21 июня.

Проект постановления и пояснительная записка к нему не уточняют, в чью пользу будет осуществлена продажа 100-процентной доли НАМИ в юрлице автозавода.

Как сообщили агентству в пресс-службе Минпромторга, передача будет осуществлена в пользу концерна «Алмаз-Антей», который планирует наладить на площадке петербургского автозавода выпуск грузовиков, а в перспективе 2026 года — электрокроссовера E-Neva.

В мае заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников сообщил о планах выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге электрические микрокары L-type.

По словам Подвязникова, планируется выпуск около 10–14 тыс. машин.

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