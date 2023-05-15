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На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге будут производить электрические микрокары

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Заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников сообщил о планах выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге электрические микрокары L-type.
На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге будут производить электрические микрокары
  • Gettyimages.ru

«Мы будем выпускать ещё маленькие машинки L-type. Презентация этой машины будет 25–26 мая уже на бывшем заводе Toyotа... Будет показан первый образец», — цитирует его РИА Новости.

По словам Подвязникова, планируется выпуск около 10–14 тыс. машин.

23 ноября на автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобили.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об утверждении долгосрочной стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года.

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