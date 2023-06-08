Власти Херсонской области: из-за ЧП на Каховской ГЭС размыты кладбища и скотомогильники

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате ЧП на Каховской ГЭС размыты кладбища и скотомогильники, эпидситуация в населённых пунктах вызывает тревогу.

«Тревогу сейчас вызывает эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников», — написал он в Telegram.

Алексеенко добавил, что санврачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников.

Для питья и приготовления пищи можно использовать только бутилированную воду, отметил он.

Ранее Алексеенко сообщил, что самая сложная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сохраняется в подтопленных Алёшках и Голой Пристани.

По последним данным, пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.