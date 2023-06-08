Власти Херсонской области: из-за ЧП на Каховской ГЭС размыты кладбища и скотомогильники
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«Тревогу сейчас вызывает эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников», — написал он в Telegram.
Алексеенко добавил, что санврачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников.
Для питья и приготовления пищи можно использовать только бутилированную воду, отметил он.
Ранее Алексеенко сообщил, что самая сложная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сохраняется в подтопленных Алёшках и Голой Пристани.
По последним данным, пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.