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Путин назвал недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании

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Российский президент Владимир Путин назвал недопустимыми попытки навязать суверенным странам шаблоны в образовании и воспитании.

Об этом он сказал в видеообращении, адресованном участникам первого Международного форума министров образования.

По словам Путина, Россия поддерживает права каждого народа на всех континентах на сохранение своей самобытности и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Он добавил, что Россия готова делиться достижениями отечественного образования.

Ранее Путин поручил ввести черчение в российских школах в следующем году.

Также российский лидер поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.

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