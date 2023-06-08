Путин назвал недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании
Об этом он сказал в видеообращении, адресованном участникам первого Международного форума министров образования.
По словам Путина, Россия поддерживает права каждого народа на всех континентах на сохранение своей самобытности и традиционных духовно-нравственных ценностей.
Он добавил, что Россия готова делиться достижениями отечественного образования.
Ранее Путин поручил ввести черчение в российских школах в следующем году.
Также российский лидер поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.