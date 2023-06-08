ТАСС: в Херсонской области 23 человека пострадали из-за последствий прорыва Каховской ГЭС
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя медицинских служб.
По его словам, у пострадавших диагностированы травмы и переохлаждение.
При этом 21 пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что МЧС за сутки эвакуировало более 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области.
Глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область.