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ТАСС: в Херсонской области 23 человека пострадали из-за последствий прорыва Каховской ГЭС

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В Херсонской области 23 человека пострадали от подтопления, произошедшего после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.
ТАСС: в Херсонской области 23 человека пострадали из-за последствий прорыва Каховской ГЭС
  • AP
  • © Felipe Dana

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя медицинских служб.

По его словам, у пострадавших диагностированы травмы и переохлаждение.

При этом 21 пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что МЧС за сутки эвакуировало более 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области.

Глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область.

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