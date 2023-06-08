ТАСС: в Херсонской области 23 человека пострадали из-за последствий прорыва Каховской ГЭС

В Херсонской области 23 человека пострадали от подтопления, произошедшего после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя медицинских служб.

По его словам, у пострадавших диагностированы травмы и переохлаждение.

При этом 21 пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что МЧС за сутки эвакуировало более 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области.

Глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область.