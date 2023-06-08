За сутки МЧС эвакуировало более 300 человек с подтопленных территорий Херсонской области
Об этом информирует в пресс-служба МЧС России.
«На предстоящие сутки спланирована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что к месту проведения аварийно-спасательных работ направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область.
Позже власти Херсонской области заявили об увеличении группировки спасателей на затопленных территориях.