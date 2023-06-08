За сутки МЧС эвакуировало более 300 человек с подтопленных территорий Херсонской области

МЧС за сутки эвакуировало более 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области.

Об этом информирует в пресс-служба МЧС России. «На предстоящие сутки спланирована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым», — говорится в сообщении. Также отмечается, что к месту проведения аварийно-спасательных работ направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область. Позже власти Херсонской области заявили об увеличении группировки спасателей на затопленных территориях.