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За сутки МЧС эвакуировало более 300 человек с подтопленных территорий Херсонской области

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МЧС за сутки эвакуировало более 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области.

Об этом информирует в пресс-служба МЧС России.

«На предстоящие сутки спланирована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что к месту проведения аварийно-спасательных работ направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область.

Позже власти Херсонской области заявили об увеличении группировки спасателей на затопленных территориях.

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