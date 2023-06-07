Власти Херсонской области: группировка спасателей на затопленных территориях увеличена
Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Ликвидация последствий стихии продолжается. На эту минуту группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники», — написал Алексеенко в Telegram.
Он отметил, что мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область для оказания помощи населению на фоне диверсии на Каховской гидроэлектростанции.