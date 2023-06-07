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Власти Херсонской области: группировка спасателей на затопленных территориях увеличена

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Группировку спасателей МЧС России на затопленных территориях Херсонской области увеличили до 428 человек.

Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Ликвидация последствий стихии продолжается. На эту минуту группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники», — написал Алексеенко в Telegram.

Он отметил, что мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область для оказания помощи населению на фоне диверсии на Каховской гидроэлектростанции.

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