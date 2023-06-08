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В Якутии в ДТП пострадали семь человек, один из них умер в реанимации

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ДТП произошло в Намском районе Якутии. В результате столкновения автомобиля с седельным тягачом КамАЗ пострадали семь пассажиров, один из них умер в реанимации.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

«Среди пострадавших имеется годовалый ребёнок», — добавили в управлении.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля в результате поломки шаровой опоры не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Ранее в городе Демидове Смоленской области влетевший в отбойное ограждение пьяный водитель сбил троих детей.

Также на Кубани при лобовом столкновении грузовика и легковушки погибли двое взрослых и ребёнок.

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