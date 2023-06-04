На Кубани при лобовом столкновении грузовика и легковушки погибли двое взрослых и ребёнок
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба краевого ГУ МВД.
«Сегодня около 15:30 водитель MAN, двигаясь по автодороге «Обход ст. Выселки», вышел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Уточняется, что в ДТП погибли три человека, в том числе ребёнок 2012 года рождения.
Кроме того, один пострадавший доставлен в больницу.
Ранее в Москве с многоуровневой парковки упал автомобиль, внутри него во время падения, предположительно, находился водитель.
Отмечается, что это произошло на Новодмитровской улице, неподалёку от ЖК «Савёловский Сити».