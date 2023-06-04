На Кубани при лобовом столкновении грузовика и легковушки погибли двое взрослых и ребёнок

В Краснодарском крае три человека, включая одного ребёнка, погибли при лобовом столкновении грузовика с легковым автомобилем.

Об этом информирует пресс-служба краевого ГУ МВД.

«Сегодня около 15:30 водитель MAN, двигаясь по автодороге «Обход ст. Выселки», вышел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что в ДТП погибли три человека, в том числе ребёнок 2012 года рождения.

Кроме того, один пострадавший доставлен в больницу.

Ранее в Москве с многоуровневой парковки упал автомобиль, внутри него во время падения, предположительно, находился водитель.

Отмечается, что это произошло на Новодмитровской улице, неподалёку от ЖК «Савёловский Сити».