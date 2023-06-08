Глава сельхозпредприятия: посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в прошлом году
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мацагор, после освобождения ситуация обстояла намного сложнее, так как было неизвестно, какие участки были заминированы, а какие нет.
«Сейчас намного легче, мы знаем все свои площади», — сказал он.
Мацагор также добавил, что облегчила нынешнюю посевную кампанию федеральная логистическая помощь.
Месяц назад в торговом порту Мариуполя загрузили первое судно с зерном из ДНР.
Также сообщалось, что господдержка АПК в новых регионах России в 2023 году составит 4,5 млрд рублей.