Глава сельхозпредприятия: посевная кампания в ДНР проходит проще, чем в прошлом году

Исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе ДНР Андрей Мацагор рассказал, что посевная кампания в ДНР в этом году проходит легче, чем в 2022.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мацагор, после освобождения ситуация обстояла намного сложнее, так как было неизвестно, какие участки были заминированы, а какие нет.

«Сейчас намного легче, мы знаем все свои площади», — сказал он.

Мацагор также добавил, что облегчила нынешнюю посевную кампанию федеральная логистическая помощь.

Месяц назад в торговом порту Мариуполя загрузили первое судно с зерном из ДНР.

Также сообщалось, что господдержка АПК в новых регионах России в 2023 году составит 4,5 млрд рублей.