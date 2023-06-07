Психолог Екушевская посоветовала выпускникам подумать о колледжах в случае неудачи на ЕГЭ

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская дала советы выпускникам, которым не удалось успешно сдать ЕГЭ.

«Да, с одной стороны, вы уже не сможете поступить в вуз в текущем году, однако у вас появится время, чтобы найти пробелы в знаниях и устранить их за лето. Такая возможность ученикам даётся только при «завале» обязательных предметов», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если речь идёт о дополнительных предметах и выпускник уверен, что точно преодолел «порог», то можно подать на апелляцию.

«Также выпускнику стоит основательно подумать о том, а нужны ли ему блестящие показатели ЕГЭ и поступление в вуз», — отметила Екушевская.

Как пояснила эксперт, для выбранной специальности, возможно, не требуется высшее образование, и можно получить профессию в колледже или техникуме.

Кроме того, напомнила Екушевская, в вуз можно поступить после окончания техникума.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.