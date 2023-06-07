Педиатр Попова рассказала об особенностях аллергии у новорождённых

Детский аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Попова рассказала, что у новорождённых бывают аллергические реакции, которые в некоторых случаях могут создавать риски для здоровья.

«Чаще всего аллергия у детей связана с незрелостью иммунного ответа в первые месяцы и годы жизни. Кожа и желудочно-кишечный тракт новорождённого также находятся в стадии созревания, а значит, могут неадекватно реагировать на пищу, моющие средства, острые респираторные заболевания и кишечные инфекции», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, любой вид аллергии одинаково опасен для ребёнка, поэтому при появлении первых симптомов нужно сразу обратиться к врачу.

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