Педиатр Попова рассказала об особенностях аллергии у новорождённых
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«Чаще всего аллергия у детей связана с незрелостью иммунного ответа в первые месяцы и годы жизни. Кожа и желудочно-кишечный тракт новорождённого также находятся в стадии созревания, а значит, могут неадекватно реагировать на пищу, моющие средства, острые респираторные заболевания и кишечные инфекции», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
По её словам, любой вид аллергии одинаково опасен для ребёнка, поэтому при появлении первых симптомов нужно сразу обратиться к врачу.
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