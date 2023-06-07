Кардиолог Аскаров: нельзя прекращать приём таблеток после нормализации давления
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«Делать так не нужно, потому что все препараты имеют определённый период действия. И после того, как человек прекращает их приём, максимум в течение двух-трёх дней давление снова начнёт повышаться», — сказал врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Ещё одной ошибкой он назвал самолечение, поскольку человек может навредить себе.
Как отметил Аскаров, не стоит игнорировать лечение и считать, что организм приспособится сам.
«Если человек, несмотря на скрупулёзный приём лекарственных препаратов и соблюдение схем, предложенных врачом, не меняет свой образ жизни, хорошего результата не будет», — сказал эксперт.
По его словам, к медикаментозной терапии нужно подключать и коррекцию образа жизни.
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