Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кардиолог Аскаров: нельзя прекращать приём таблеток после нормализации давления

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, какие ошибки допускают гипертоники. В частности, некоторые прекращают принимать лекарства, когда их состояние нормализуется.
Кардиолог Аскаров: нельзя прекращать приём таблеток после нормализации давления
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

«Делать так не нужно, потому что все препараты имеют определённый период действия. И после того, как человек прекращает их приём, максимум в течение двух-трёх дней давление снова начнёт повышаться», — сказал врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Ещё одной ошибкой он назвал самолечение, поскольку человек может навредить себе.

Как отметил Аскаров, не стоит игнорировать лечение и считать, что организм приспособится сам.

«Если человек, несмотря на скрупулёзный приём лекарственных препаратов и соблюдение схем, предложенных врачом, не меняет свой образ жизни, хорошего результата не будет», — сказал эксперт.

По его словам, к медикаментозной терапии нужно подключать и коррекцию образа жизни.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить