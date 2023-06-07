Университет Удмуртии вошёл в рейтинг технических вузов по уровню зарплат выпускников
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Об этом пишет интернет-издание «Сусанин».
Так, представители SuperJob составили рейтинг вузов 2023 года по уровню зарплат занятых в ИT-отрасли молодых специалистов, которые были выпускниками в 2017—2022 годах.
В получившемся списке ИжГТУ имени М.Т. Калашникова занял 14-е место. С прошлого года вуз поднялся в рейтинге на две строки. В среднем его выпускники сегодня зарабатывают 145 тыс. рублей в месяц.
Лидер рейтинга — Московский физико-технический институт. Средняя зарплата выпускников по ИТ-направлениям здесь составляет 270 тыс. рублей в месяц.
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