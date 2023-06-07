Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа по системам ПВО на предприятии «Алмаз-Антея»
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Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.
В частности министр проинспектировал цеха, в которых производятся современные зенитные управляемые ракеты для комплексов ПВО.
Шойгу отметил, что зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.
Гендиректор предприятия Ян Новиков доложил Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российской армии современными комплексами ПВО.