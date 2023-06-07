Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа по системам ПВО на предприятии «Алмаз-Антея»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа по системам противовоздушной обороны на одном из предприятий концерна «Алмаз-Антей».

Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.

В частности министр проинспектировал цеха, в которых производятся современные зенитные управляемые ракеты для комплексов ПВО.

Шойгу отметил, что зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.

Гендиректор предприятия Ян Новиков доложил Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российской армии современными комплексами ПВО.