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Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа по системам ПВО на предприятии «Алмаз-Антея»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа по системам противовоздушной обороны на одном из предприятий концерна «Алмаз-Антей».
Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа по системам ПВО на предприятии «Алмаз-Антея»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.

В частности министр проинспектировал цеха, в которых производятся современные зенитные управляемые ракеты для комплексов ПВО.

Шойгу отметил, что зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.

Гендиректор предприятия Ян Новиков доложил Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российской армии современными комплексами ПВО.

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