МО: на предприятии «Алмаз-Антея» по выпуску средств ПВО расширят производство в два раза
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Об этом сообщает Минобороны России.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации.
Отмечается, что гендиректор предприятия Ян Новиков доложил Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения ВС России современными комплексами ПВО.
Создание новых производственных мощностей «позволит в два раза поднять возможности предприятия», сказал Новиков.
По словам Шойгу, зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.
17 мая в пресс-службе «Курганмашзавода» сообщили, что поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в ВС России могут начаться в 2024 году.