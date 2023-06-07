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МО: на предприятии «Алмаз-Антея» по выпуску средств ПВО расширят производство в два раза

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Одно из предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей», которое выпускает зенитные управляемые ракеты для комплексов ПВО, расширяет производственные мощности.
МО: на предприятии «Алмаз-Антея» по выпуску средств ПВО расширят производство в два раза
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает Минобороны России.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации.

Отмечается, что гендиректор предприятия Ян Новиков доложил Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения ВС России современными комплексами ПВО.

Создание новых производственных мощностей «позволит в два раза поднять возможности предприятия», сказал Новиков.

По словам Шойгу, зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.

17 мая в пресс-службе «Курганмашзавода» сообщили, что поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в ВС России могут начаться в 2024 году.

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