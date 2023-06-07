МО: на предприятии «Алмаз-Антея» по выпуску средств ПВО расширят производство в два раза

Одно из предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей», которое выпускает зенитные управляемые ракеты для комплексов ПВО, расширяет производственные мощности.

Об этом сообщает Минобороны России.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации.

Отмечается, что гендиректор предприятия Ян Новиков доложил Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения ВС России современными комплексами ПВО.

Создание новых производственных мощностей «позволит в два раза поднять возможности предприятия», сказал Новиков.

По словам Шойгу, зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.

17 мая в пресс-службе «Курганмашзавода» сообщили, что поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в ВС России могут начаться в 2024 году.