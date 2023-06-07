Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гладков сообщил об обстреле Графовки Белгородской области из РСЗО со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Украинские военные обстреляли село Графовка Белгородской области из РСЗО, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил об обстреле Графовки Белгородской области из РСЗО со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«ВСУ «Градами» обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, часть снарядов упала в районе школы и дома культуры.

Он добавил, что в результате прямого попадания во двор жилого дома повреждены хозпостройка и забор.

Ранее военкор RT Игорь Жданов показал, как выглядит Шебекино после начала обстрела украинской армией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить