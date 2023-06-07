Гладков сообщил об обстреле Графовки Белгородской области из РСЗО со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли село Графовка Белгородской области из РСЗО, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ «Градами» обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, часть снарядов упала в районе школы и дома культуры.

Он добавил, что в результате прямого попадания во двор жилого дома повреждены хозпостройка и забор.

Ранее военкор RT Игорь Жданов показал, как выглядит Шебекино после начала обстрела украинской армией.