Гладков сообщил об обстреле Графовки Белгородской области из РСЗО со стороны ВСУ
- globallookpress.com
- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
«ВСУ «Градами» обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, часть снарядов упала в районе школы и дома культуры.
Он добавил, что в результате прямого попадания во двор жилого дома повреждены хозпостройка и забор.
Ранее военкор RT Игорь Жданов показал, как выглядит Шебекино после начала обстрела украинской армией.