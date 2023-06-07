Иммунолог Шабалина: тополиный пух может быть переносчиком аллергенов

Врач — иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина напомнила, что тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но способен раздражать слизистые. В то же время его пушинки могут переносить аллергены, например пыльцу.

Всем, кто страдает от тополиного пуха, следует реже выходить на улицу в сухую, а тем более в ветреную погоду, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Если всё же есть необходимость выйти, перед этим можно обработать нос барьерным спреем, содержащим микроцеллюлозу или эктоин. Таким образом вы создадите барьер между слизистой и раздражителями окружающей среды», — отметила Шабалина.

После улицы нос надо промыть солевым раствором, а также прополоскать горло. В течение дня надо чаще умываться, а вечером обязательно принимать душ, заключила аллерголог.

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