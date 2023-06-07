Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Иммунолог Шабалина: тополиный пух может быть переносчиком аллергенов

Короткая ссылка
Врач — иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина напомнила, что тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но способен раздражать слизистые. В то же время его пушинки могут переносить аллергены, например пыльцу.
Иммунолог Шабалина: тополиный пух может быть переносчиком аллергенов
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

Всем, кто страдает от тополиного пуха, следует реже выходить на улицу в сухую, а тем более в ветреную погоду, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Если всё же есть необходимость выйти, перед этим можно обработать нос барьерным спреем, содержащим микроцеллюлозу или эктоин. Таким образом вы создадите барьер между слизистой и раздражителями окружающей среды», — отметила Шабалина.

После улицы нос надо промыть солевым раствором, а также прополоскать горло. В течение дня надо чаще умываться, а вечером обязательно принимать душ, заключила аллерголог.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить