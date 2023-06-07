Иммунолог Шабалина: тополиный пух может быть переносчиком аллергенов
- РИА Новости
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Всем, кто страдает от тополиного пуха, следует реже выходить на улицу в сухую, а тем более в ветреную погоду, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».
«Если всё же есть необходимость выйти, перед этим можно обработать нос барьерным спреем, содержащим микроцеллюлозу или эктоин. Таким образом вы создадите барьер между слизистой и раздражителями окружающей среды», — отметила Шабалина.
После улицы нос надо промыть солевым раствором, а также прополоскать горло. В течение дня надо чаще умываться, а вечером обязательно принимать душ, заключила аллерголог.
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