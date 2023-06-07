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Власти Херсонской области сообщили о введении режима ЧС регионального уровня

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Власти Херсонской области сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС.
Власти Херсонской области сообщили о введении режима ЧС регионального уровня
  • AFP
  • © Sergiy Dollar

Об этом написал в своём Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня», — заявил он.

По его словам, это позволит оперативно начать выплаты пострадавшим. Выплаты составят от десяти до 50 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

По его словам, вода с затопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий будет уходить не менее недели.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки подразделений украинской армии и нанесения гуманитарного ущерба населению прилегающих районов.

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