Эколог Кукса рассказал о возможном развитии событий после разрушения Каховской ГЭС

Магистр экологии и природопользования Александр Кукса в беседе с RT рассказал о возможном влиянии разрушения дамбы Каховской ГЭС на экологическую обстановку.

«Что касается теорий о разрушении Каховской ГЭС, дамбы и того, что хранилище может перестать существовать в ближайшем будущем, то теоретически это, конечно, возможно. Но стоит понимать, что гидроэлектростанции в советское время строились с большим запасом прочности. То есть, даже если разрушается один верхний пояс, то остальные могут взять на себя нагрузку», — сказал эколог.

По его мнению, вопрос в том, не будет ли диверсий выше по течению и дальнейших разрушений.

«Потому что, помимо физического воздействия снарядов, взрывов и т. д., большую разрушительную силу представляет собой просто мощный поток воды», — объяснил Кукса.

Он также напомнил, что дамбы — это искусственные сооружения.

«С экологической точки зрения состояние до их строительства, в принципе, является нормой. Для окружающей среды (их разрушение. — RT) будет стрессом, но вполне себе ожидаемым. Понятное дело, что для жилья регион на площади, где будут проходить потоки воды, какое-то время будет непригоден», — добавил специалист.

В заключение он обратил внимание на то, что вымывание и подтопление кладбищ не должно привести к эпидемиям.

«Что касается именно кладбищ, там не находятся никакие могильники с какими-либо заболеваниями, поэтому попадание туда воды не будет сказываться негативно. Почва кладбищ более богата соединениями калия, кальция и фосфора, то есть это, наоборот, будет являться хорошим удобрением для растительности. Если опять же всё это не смоет в море ниже по течению», — считает специалист.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что украинское правительство, организовав ЧП на Каховской ГЭС, устроило экоцид в Херсонской области.