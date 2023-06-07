Власти: пик подъёма воды в херсонских Алёшках ожидается в ближайшие часы
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«В Алёшках пик подъёма воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнётся быстрый спад», — написал он в Telegram.
Алексеенко добавил, что с утра туда направляют спецтехнику и плавсредства для вывоза людей.
Автобусы продолжат доставлять людей в пункты временного размещения Скадовска и Геническа.
Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 см по сравнению с пиковым значением, который был достигнут накануне.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС.
Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.