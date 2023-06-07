Власти: пик подъёма воды в херсонских Алёшках ожидается в ближайшие часы

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что пик подъёма воды в городе Алёшки после разрушения Каховской ГЭС ожидается в ближайшие часы.

«В Алёшках пик подъёма воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнётся быстрый спад», — написал он в Telegram.

Алексеенко добавил, что с утра туда направляют спецтехнику и плавсредства для вывоза людей.

Автобусы продолжат доставлять людей в пункты временного размещения Скадовска и Геническа.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 см по сравнению с пиковым значением, который был достигнут накануне.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.