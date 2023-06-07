Глава Новой Каховки: тысячи животных погибли из-за затопления природного парка
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Его слова приводит РИА Новости.
«Затоплен Нижнеднепровский национальный парк, тысячи животных, которые там находились, тоже уничтожены», — сказал Леонтьев.
По его словам, масштаб катастрофы огромный.
Ранее сообщалось, что на территории округа введён режим ЧС для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12:00 6 июня.
7 июня глава администрации Новокаховского городского округа заявил, что уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 см по сравнению с пиковым значением, которое было достигнуто накануне.
При этом он добавил, что вода продолжает прибывать в районах, расположенных ниже по течению Днепра.