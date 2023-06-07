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Глава Новой Каховки: тысячи животных погибли из-за затопления природного парка

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Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала заявил, что тысячи животных погибли из-за затопления Нижнеднепровского природного парка на фоне подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Глава Новой Каховки: тысячи животных погибли из-за затопления природного парка
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

Его слова приводит РИА Новости.

«Затоплен Нижнеднепровский национальный парк, тысячи животных, которые там находились, тоже уничтожены», — сказал Леонтьев.

По его словам, масштаб катастрофы огромный.

Ранее сообщалось, что на территории округа введён режим ЧС для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12:00 6 июня.

7 июня глава администрации Новокаховского городского округа заявил, что уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 см по сравнению с пиковым значением, которое было достигнуто накануне.

При этом он добавил, что вода продолжает прибывать в районах, расположенных ниже по течению Днепра.

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