Глава Новой Каховки: тысячи животных погибли из-за затопления природного парка

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала заявил, что тысячи животных погибли из-за затопления Нижнеднепровского природного парка на фоне подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Его слова приводит РИА Новости.

«Затоплен Нижнеднепровский национальный парк, тысячи животных, которые там находились, тоже уничтожены», — сказал Леонтьев.

По его словам, масштаб катастрофы огромный.

Ранее сообщалось, что на территории округа введён режим ЧС для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12:00 6 июня.

7 июня глава администрации Новокаховского городского округа заявил, что уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 см по сравнению с пиковым значением, которое было достигнуто накануне.

При этом он добавил, что вода продолжает прибывать в районах, расположенных ниже по течению Днепра.