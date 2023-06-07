Выплаты пострадавшим от ЧП на Каховской ГЭС составят от 10 до 50 тысяч рублей
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«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.
По его словам, размер выплаты будет зависеть от степени ущерба.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
По его словам, вода с затопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий будет уходить не менее недели.