Выплаты пострадавшим от ЧП на Каховской ГЭС составят от 10 до 50 тысяч рублей

Выплаты пострадавшим в результате ЧП на Каховской ГЭС составят от 10 до 50 тыс. рублей, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

По его словам, размер выплаты будет зависеть от степени ущерба.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

По его словам, вода с затопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий будет уходить не менее недели.