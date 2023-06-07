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Выплаты пострадавшим от ЧП на Каховской ГЭС составят от 10 до 50 тысяч рублей

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Выплаты пострадавшим в результате ЧП на Каховской ГЭС составят от 10 до 50 тыс. рублей, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Выплаты пострадавшим от ЧП на Каховской ГЭС составят от 10 до 50 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

По его словам, размер выплаты будет зависеть от степени ущерба.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

По его словам, вода с затопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий будет уходить не менее недели.

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