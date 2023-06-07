Из Голой Пристани планируют эвакуировать из-за подтопления 1—1,5 тысячи жителей

Власти города Голая Пристань в Херсонской области планируют эвакуировать из-за подтопления порядка 1—1,5 тыс. жителей, заявил глава городской администрации Геннадий Недялков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, эвакуация идёт полным ходом, людей перевозят в ПВР.

Недялков добавил, что на данный момент власти города перевезли более 200 человек.

Кроме того, 300—400 человек выехали на своём транспорте.

«Сегодня около 1—1,5 тыс. человек нам надо будет эвакуировать», — сказал он, добавив, что жертв нет.

Город Голая Пристань в Херсонской области подтоплен примерно на 80%, в некоторых районах вода доходит до крыш домов.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

По его словам, вода с затопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий будет уходить не менее недели.