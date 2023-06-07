Из Голой Пристани планируют эвакуировать из-за подтопления 1—1,5 тысячи жителей
- AFP
По его словам, эвакуация идёт полным ходом, людей перевозят в ПВР.
Недялков добавил, что на данный момент власти города перевезли более 200 человек.
Кроме того, 300—400 человек выехали на своём транспорте.
«Сегодня около 1—1,5 тыс. человек нам надо будет эвакуировать», — сказал он, добавив, что жертв нет.
Город Голая Пристань в Херсонской области подтоплен примерно на 80%, в некоторых районах вода доходит до крыш домов.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
По его словам, вода с затопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий будет уходить не менее недели.