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Глава города: Голая Пристань в Херсонской области подтоплена почти на 80%

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Город Голая Пристань в Херсонской области подтоплен примерно на 80%, в некоторых районах вода доходит до крыш домов.
Глава города: Голая Пристань в Херсонской области подтоплена почти на 80%
  • AFP

Об этом заявил глава городской администрации Геннадий Недялков в эфире телеканала «Россия 24».

«Населённый пункт уже практически на 80% подтоплен, в некоторых районах уже практически до крыш доходит вода», — сообщил он.

По словам Недялкова, в основной части города приблизительно на полметра повысился уровень воды. Она перешла через объездную дорогу и начала подтапливать соседний населённый пункт Молодёжное.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что около 100 человек на текущий момент заблокированы в городе и нуждаются в эвакуации.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

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