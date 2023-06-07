Глава города: Голая Пристань в Херсонской области подтоплена почти на 80%

Город Голая Пристань в Херсонской области подтоплен примерно на 80%, в некоторых районах вода доходит до крыш домов.

Об этом заявил глава городской администрации Геннадий Недялков в эфире телеканала «Россия 24».

«Населённый пункт уже практически на 80% подтоплен, в некоторых районах уже практически до крыш доходит вода», — сообщил он.

По словам Недялкова, в основной части города приблизительно на полметра повысился уровень воды. Она перешла через объездную дорогу и начала подтапливать соседний населённый пункт Молодёжное.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что около 100 человек на текущий момент заблокированы в городе и нуждаются в эвакуации.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.