Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только России.

«В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора», — говорится в документе.

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму соответствующий проект 24 мая.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что противники России должны чётко усвоить, что Азовское море — это внутреннее море России, а Керченский пролив чисто российский.