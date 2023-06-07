Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что теперь берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только России.
«В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора», — говорится в документе.
Президент Владимир Путин внёс в Госдуму соответствующий проект 24 мая.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что противники России должны чётко усвоить, что Азовское море — это внутреннее море России, а Керченский пролив чисто российский.