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Путин внёс в ГД проект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море

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Президент Владимир Путин внёс в Госдуму проект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Путин внёс в ГД проект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«О денонсации Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — говорится в названии законопроекта.

Ранее стало известно, что Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе.

24 февраля Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией.

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