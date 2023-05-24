Путин внёс в ГД проект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море
- globallookpress.com
- © Petrov Sergey/news.ru
«О денонсации Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — говорится в названии законопроекта.
Ранее стало известно, что Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе.
24 февраля Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией.