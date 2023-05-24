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Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

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Российский парламент рассмотрит вопрос денонсации договора с Украиной от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом следует из распоряжения президента России Владимира Путина.

«Назначить заместителя министра иностранных дел России Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента России при рассмотрении палатами Федерального собрания России вопроса о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в г. Керчи 24 декабря 2003 г.», — говорится в документе.

24 февраля Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией.

Министерство образования и науки России ранее сообщило, что Украина денонсировала соглашение с Россией о признании документов об образовании и учёных званиях от 26 мая 2000 года. 

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