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Сенатор Ковитиди: Азовское море — это внутреннее море России

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Анастасия Белоусова
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT решение российского парламента рассмотреть вопрос денонсации договора с Украиной от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Сенатор Ковитиди: Азовское море — это внутреннее море России
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По её словам, решение пересмотреть договор является «правильным и отвечающий существующим вызовам и угрозам».

«Противники России должны чётко усвоить, что Азовское море — это внутреннее море России, а Керченский пролив чисто российский. И по-другому никогда не будет», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе.

24 февраля Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией.

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