Сенатор Ковитиди: Азовское море — это внутреннее море России
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По её словам, решение пересмотреть договор является «правильным и отвечающий существующим вызовам и угрозам».
«Противники России должны чётко усвоить, что Азовское море — это внутреннее море России, а Керченский пролив чисто российский. И по-другому никогда не будет», — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе.
24 февраля Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией.