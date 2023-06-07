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Депутат назвала избыточной идею введения однообразных правил отсрочки платежа за обучение

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею введения однообразных правил отсрочки платежа за обучение в вузе.
Депутат назвала избыточной идею введения однообразных правил отсрочки платежа за обучение
  • РИА Новости

По мнению собеседницы RT, данная мера регулирования была бы избыточной.

«С одной стороны, вполне можно понять обеспокоенность моего коллеги Власова о том, что каждый студент решает самостоятельно проблему отсутствия возможности оплаты за образование. С другой стороны, мы понимаем, что те платные места, предоставленные вузом, обеспечивают дополнительные заработные платы преподавателей, обеспечивают деятельность хозяйственного субъекта», — пояснила депутат.

Она также добавила, что если берётся ответственность по предоставлению студенту отсрочки на шесть месяцев, то одновременно с этим должна быть принята ответственность и за возмещение вузу затрат в случае, если студент не сможет их оплатить самостоятельно.

«И это большая проблема. Потому что если это будет законодательно урегулировано, каждый захочет воспользоваться такой преференцией», — заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил унифицировать правила предоставления отсрочки от оплаты за обучение в высших учебных заведениях.

В обращении законодатель отметил, что нередко возникают ситуации, связанные с потерей дохода либо иными бытовыми трудностями, когда студент не имеет возможности внести платёж за обучение в установленный срок.

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