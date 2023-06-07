В Госдуме предложили ввести однообразные правила отсрочки платежа за обучение в вузе

Депутат Госдумы Василий Власов предложил унифицировать правила предоставления отсрочки от оплаты за обучение в высших учебных заведениях. Копия письма на имя главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что одной из важнейших задач для молодых граждан является получение образования и обретение профессиональных навыков для дальнейшей трудовой деятельности.

При этом он отметил, что значительная часть молодых людей получает высшее образование на платной основе. Вместе с тем нередко возникают ситуации, связанные с потерей дохода либо иными бытовыми трудностями, когда студент не имеет возможности внести платёж за обучение в установленный срок.

В данных ситуациях граждане могут воспользоваться правом на отсрочку оплаты обучения, но правила данной отсрочки устанавливаются каждым высшим учебным заведением на своё усмотрение, что создаёт неравные условия для студентов разных образовательных организаций, уточнил Власов.

Часть высших учебных заведений предоставляет отсрочку при письменной просьбе за десять дней до конечной даты платежа, часть требует подать заявление за 30 дней до данной даты. Одни вузы предоставляют отсрочку на семестр, другие — на срок не более трёх месяцев. Некоторые вузы готовы рассмотреть вопрос об отсрочке лишь в отдельных случаях, например оформления оплаты обучения с помощью образовательного кредита и т. п., заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности установления для высших учебных заведений единых правил предоставления отсрочки платежа за обучение сроком до шести месяцев независимо от формы обучения при подаче заявления студентом не позднее чем за десять дней до конечной даты приёма платежа», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство проработать вопрос о льготном поступлении в вузы для участников СВО.