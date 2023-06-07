В России призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и лёгких алкогольных напитков.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обращение российских депутатов и общественников.

Соответствующие документы направили в Генпрокуратуру России, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг.

Поводом для инициативы стало массовое отравление граждан напитком «Мистер Сидр».

Ранее Минздрав России сообщил, что, по последним данным, от отравления суррогатным сидром на территории страны пострадали 90 человек, 29 скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.