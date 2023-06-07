В Москве при пожаре в многоэтажном доме погиб ребёнок

В результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб шестилетний мальчик, ещё несколько человек пострадали, включая несовершеннолетних, заявили в столичной прокуратуре.

Уточняется, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже.

«Погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов», — заявили в прокуратуре.

Для точного установления причин пожара специалисты проведут экспертизу.

В управлении МЧС России по Амурской области ранее сообщили о гибели женщины с новорождённым ребёнком в посёлке Юктали в Тындинском округе.

Точную причину смерти женщины и ребёнка установят судмедэксперты.

До этого в Чайковском городском округе Пермского края четыре человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в частном доме.